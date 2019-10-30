Серіал СидорЕнки-СидОренки 5, 6 серія: дивитись онлайн нову комедію

Новий серіал "СидорЕнки-СидОренки" набирає обертів. Комедія розповідає про життя двох сімей різного соціального статусу, який об'єднує не лише однакове прізвище, а ще й перипетії минулого. Дивіться, що ж трапилось у 5 і 6 серіях!

У центрі сюжету комедії "СидорЕнки-СидОренки" – дві сім'ї, одна з яких заможна, а інша – ні. Такі різні родини пов'язує однакове прізвище та ... діти! З'ясувалось, що 16 років тому їхніх синів переплутали в пологовому будинку, тож тепер вони вирішили познайомитись один з одним.

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Тато заможних СидОренків – Олександр (Дмитро Суржиков) – володіє великим бізнесом у сфері нерухомості. Його дружина Ольга (Олеся Власова) займається йогою та весь час присвячує родині. Подружжя виховує сина Вову (Петро Ніньовський), який не зовсім вдався у своїх батьків. Зрештою, це недивно, адже він не їхньою біологічною дитиною.

Вова і Рома

СидорЕнки живуть далеко не так багато, але їх це геть не турбує. Голова сім'ї Петро (Валерій Швець) часто повертається додому без заробітку, а його дружина Леся (Ксенія Вертинська) підробляє шиттям. У сім'ї росте розумний син Рома (Євген Шекера), який хоче стати програмістом. Ще одним членом родини СидорЕнків є дід (Лев Сомов).

У 3 і 4 серіях сім'ї почали жити разом, оскільки дім СидорЕнків згорів... При цьому СидОренки намагались приховати від своїх друзів, що ж за люди з'явились у їхньому будинку, але правда, як завжди, стала відомою. Дізнайтесь, які ж пригоди їх чекають!

Дивитись онлайн 5 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 30-10-2019:

Дивитися онлайн 6 серію серіалу СидорЕнки-СидОренки від 30-10-2019:

*відео стане доступним після 23:00

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