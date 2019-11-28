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СидорЕнки-СидОренки 39, 40 серія: дивитись онлайн фінал 1 сезону
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1 сезон комедійного серіалу "СидорЕнки-СидОренки" про життя двох різних сімей з майже спільними дітьми доходить до свого логічного завершення. Дивіться онлайн, що ж очікує головних героїв у фінальних 39 і 40 серіях!
"СидорЕнки-СидОренки" – адаптація серіалу "ІвАнови-ІвановИ". Він розповідає про історію життя двох родин, які мають абсолютно різний соціальний статус. Однак, попри певні відмінності, між ними є дещо спільне, і це перипетії з минулого! За сюжетом з'ясувалося, що 16 років тому їхніх дітей переплутали у пологовому будинку.
Це цікаво: Попередні 37 і 38 серії "Сидоренків-Сидоренків"
Обидві сім'ї неабияк спантеличила ця шокуюча новина. Але на цьому зв'язок між сім'ями не обірвався. Тепер головним героям доводиться ділити один дім на двох. Це сталося після того, як будинок незаможних СидорЕнків згорів. Відтак, Петрові з дружиною Лесею, а також їхньому синові Роману довелося переїхати до розкішного маєтку СидОренків.
Несподівані співмешканці вплинули на життя заможних СидОренків. Сімейству довелося змінити правила свого життя, щоб догодити новоспеченим родичам. Утім, довелося це робити не з великою радістю, адже бізнесмен Олександр, його дружина Ольга та вельми розбалуваний син Вова зовсім не були готові до такого. Але й на цьому перипетії їхніх життів не завершилися. Саша зненацька втрачає всі гроші та будинок. Це стало причиною, що величезне сімейство СидорЕнків-СидОренків змушене було перебратися до орендованого будинку. Ексбізнесмен узагалі переїхав до трейлера!
Пристрасті вирують і серед дітей, адже їхні романи закрутились не на жарт. Дізнайтесь, чи вдалось Ромі помиритись з Алею та чи дала Мар'яна спокій Вові!
Дивитись онлайн 39 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 28-11-2019:
Дивитись онлайн 40 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 28-11-2019:
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