СидорЕнки-СидОренки 37, 38 серія: дивитись онлайн смішний серіал

Комедійний серіал "СидорЕнки-СидОренки" про життя двох різних сімей з майже спільними дітьми на фінішній прямій. Дивіться онлайн, які пригоди стались із головними героями у 37 і 38 серії!

"СидорЕнки-СидОренки" – адаптація серіалу "ІвАнови-ІвановИ". У ньому розповідається про життя двох родин з абсолютно різним соціальним статусом. Утім, попри всі відмінності, у них є дещо спільне: перипетії минулого. За сюжетом з'ясувалося, що 16 років тому у пологовому будинку переплутали їхніх дітей.

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Шокуюча новина неабияк спантеличила обидві сім'ї. Ба більше, тепер їм доводиться ділити один будинок, адже незаможні СидорЕнки втратили своє помешкання у результаті пожежі. Так, Петро з дружиною Лесею, а також сином Романом стали мешканцями розкішного маєтку СидОренків.

Заможним СидОренкам довелося трішки змінити правила життя, аби догодити новоспеченим родичам. Бізнесмен Олександр, його кохана дружина Ольга й розбалуваний син Вова не були готовими до такого повороту долі, але нічого вже не зробиш. Справи обох родин зненацька пішли шкереберть знову, але цього разу "біда" постукала у двері Саші. Він утратив абсолютно всі гроші та будинок, що стало причиною того, що СидорЕнкам-СидОренкам довелося перебратися до орендованого будинку. Сам де колишній бізнесмен переселився до трейлера!

СидорЕнкам-СидОренкам доводиться ділити одне помешкання

Синам теж добряче перепало. Вова та Рома закохалися в одну дівчину. Дізнайтесь, що ж сталося у свіжих епізодах!

Дивитись онлайн 37 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 27-11-2019:

Дивитись онлайн 38 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 27-11-2019:

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