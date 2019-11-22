СидорЕнки-СидОренки 31, 32 серія: дивитись онлайн веселий серіал

Веселий серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує дивувати новими пригодами та змінами в житті головних героїв. Дивіться онлайн, що ж трапилось у двох різних сімей із майже спільними дітьми у 31 і 32 серії!

"СидорЕнки-СидОренки" – доволі популярна українська адаптація серіалу "ІвАнови-ІвановИ", яка розповідає про двох родин з різних світів, які мають важливе спільне минуле. Виявилось, що 16 років тому їхніх дітей сплутали у пологовому домі, тож зараз вони намагаються розібратись у ситуації.

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Однак не лише це змінює життя сімей, а й те, що тепер вони живуть під одним дахом, оскільки не такі багаті СидорЕнки залишились без дому через пожежу. Новоспечені "родичі" змінюють не лише погляди заможних СидОренків, а й їхній стиль життя. Щоправда, без пригод не обійшлось ні в кого! І навіть сини тепер закохались в одну дівчину.

Дивитись онлайн 31 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 20-11-2019:

Дивитись онлайн 32 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 20-11-2019:

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