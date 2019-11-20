СидорЕнки-СидОренки 29, 30 серія: дивитись онлайн смішний серіал

Комедійний серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує розважати новими веселими пригодами головних героїв. Дивіться онлайн, які перипетії стались у житті двох різних сімей із майже спільними дітьми у 29 і 30 серії!

"СидорЕнки-СидОренки" – українська адаптація серіалу "ІвАнови-ІвановИ". Комедія показує життя двох родин, одна з яких дуже заможна, а інша – ні. Попри те, що вони із різних світів, їх об'єднують спільні перипетії минулого. Як з'ясувалось, їхніх дітей переплутали в пологовому будинку, тож упродовж 16 років вони виховували не своїх рідних дітей.

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Після несподіваного відкриття дві сім'ї, окрім синів, мусять ділити ще й домівку, адже оселя незаможних СидорЕнків згоріла внаслідок пожежі. Спершу голова родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома переїхали до шикарного маєтку СидОренків.

Рома, Леся і Петя

І хоча власник великого бізнесу Олександр, його дружина Оля та їхній розбалуваний син Вови жили геть інакше, їм довелось змінити свої правила заради новоспечених родичів. Коли в домі СидОренків все начебто налагодилось, справи обох родин знову пішли шкереберть. Саша втратив всі гроші та навіть житло, тож СидорЕнкам-СидОренкам довелось викручуватись з нової халепи.

Саша, Оля та її мама

Пристрасті вирують не тільки серед дорослих, а й серед дітей, адже Вова та Рома закохані в одну дівчину. Дізнайтеся, що ж сталось у свіжих епізодах!

Дивитись онлайн 29 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 20-11-2019:

Дивитись онлайн 30 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 20-11-2019:

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