СидорЕнки-СидОренки 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал 1+1

Новий комедійний серіал "СидорЕнки-СидОренки" розповідає про життя двох сімей. Вони мають різний соціальний статус, а об'єднує їх однакове прізвище та перипетії минулого. 16 років тому дітей однофамільців переплутали в пологовому будинку. Дивіться, що ж сталось у 3 і 4 серіях!

Серіал "СидорЕнки-СидОренки" є адаптацією формату "Іванови-Іванови" групи компаній Yellow Black and White. У центрі уваги комедії – дві сім'ї, одна з яких заможна, а інша – не дуже. За сюжетом, одного дня родини дізнаються, що 16 років тому їхніх синів переплутали в пологовому будинку та вирішують познайомитись один з одним.

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Головою сім'ї заможних СидОренків є Олександр (Дмитро Суржиков), який володіє великим бізнесом. Його дружина Ольга (Олеся Власова) займається йогою, забезпечує гармонію в домі та весь час присвячує родині. Разом подружжя виховує сина Вову (Петро Ніньовський), який хоч і видається розбишакою, але насправді є добрим і щирим юнаком.

Актори серіалу

СидорЕнки живуть не так розкішно, але це їх не дуже турбує. Тато Петро (Валерій Швець) завжди знаходить нібито вигідну роботу, але повертається додому без заробітку. Його дружина Леся (Ксенія Вертинська) шиє речі на замовлення. У сім'ї росте розумний, скромний і цілеспрямований син Рома (Євген Шекера), який мріє стати програмістом. Ще одним членом родини СидорЕнків є хитрий, але добродушний дід (Лев Сомов).

Вова і Рома

У 1 і 2 серіях сім'ї познайомились та обмінялись дітьми, але через нещасний випадок будинок СидорЕнків згорів, тож вони перебираються до СидОренків... Дізнайтесь, які ж пригоди їх чекають!

Дивитись онлайн 3 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 29-10-2019:

Дивитися онлайн 4 серію серіалу СидорЕнки-СидОренки від 29-10-2019:

*Серії стануть доступні для перегляду після 23.00

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