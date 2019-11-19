СидорЕнки-СидОренки 27, 28 серія: дивитись онлайн веселий серіал

Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує тішити глядачів комічними поворотами. Дивіться онлайн, що сталось у житті двох різних сімей із майже спільними дітьми у 27 і 28 серії!

Серіал "СидорЕнки-СидОренки" – українська адаптація формату "ІвАнови-ІвановИ". Комедія показує життя двох сімей, одна з яких дуже багата, а інша – ні. І хоча вони із різних світів, об'єднують їх спільні перипетії минулого. Як стало відомо, їхніх синів переплутали в пологовому, тож протягом 16 років вони виховували не біологічних дітей.

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Після шокуючого відкриття дві сім'ї, окрім синів, були змушені ділити ще й оселю, адже хата незаможних СидорЕнків згоріла. Глава родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома переїхали до шикарного маєтку СидОренків.

Леся і Оля

І хоча бізнесмен Олександр, його дружина Оля та їхній розбалуваний син Вови вели геть інше життя, їм довелось змінювати свої правила. Коли все в домі СидОренків начебто налагодилось, прийшла нова несподіванка. Саша втратив всі гроші та навіть житло, тож СидорЕнкам-СидОренкам довелось перебратись у скромний дім.

Рома і Настя

Пристрасті вирують не тільки серед дорослих, а й серед дітей, адже Вова та Рома закохані в одну дівчину Алю. Дізнайтеся, у які пригоди потрапили представники обох родин у свіжих епізодах!

Дивитись онлайн 27 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 19-11-2019:

Дивитися онлайн 28 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 19-11-2019:

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