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СидорЕнки-СидОренки 25, 26 серія: дивитись онлайн комедійний серіал
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Серіал "СидорЕнки-СидОренки" не припиняє розважати українських глядачів веселими поворотами. Дивіться онлайн, що трапилось у житті двох різних сімей із майже спільними дітьми у 25 і 26 серії!
Комічний серіал "СидорЕнки-СидОренки" є українською адаптацією формату "ІвАнови-ІвановИ". Стрічка розповідає про життя двох сімей, одна з яких дуже заможна, а інша – ні. І хоча вони із різних світів, об'єднує їх щось значно важливіше – спільні перипетії минулого. Як з'ясувалось, їхніх синів переплутали в пологовому будинку, тож 16 років вони виховували вже рідних, але не біологічних дітей.
Це цікаво: Попередні 23 і 24 серії "Сидоренків-Сидоренків"
Після несподіваної новини дві сім'ї, окрім синів, змушені ділити ще й домівку, адже хата незаможних СидорЕнків згоріла внаслідок пожежі. Таким чином, глава родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома перебрались до розкішного маєтку СидОренків.
Звісно, власник великого бізнесу Олександр, його дружина Оля та їхній розбишакуватий син Вови через свій статус вели геть інше життя. Та усталені правила не перешкоджають новоспеченим родичам докорінно змінювати все в домі СидОренків.
Дорослі намагаються поладнати один з одним, а голови сімей навіть вкладаються у спільний бізнес. Але ідея Петра та Саші провалюється, тож тепер обидві родини повинні економити. Щоб знайти гроші, їм потрібно добряче помізкувати. Дізнайтеся, чим завершиться затія СидорЕнків-СидОренків!
Дивитись онлайн 25 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 18-11-2019:
Дивитися онлайн 26 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 18-11-2019:
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