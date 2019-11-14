СидорЕнки-СидОренки 23, 24 серія: дивитись онлайн смішний серіал

Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує розважати глядачів кумедними перипетіями. Дивіться онлайн, що сталось у житті двох різних сімей із майже спільними дітьми у 23 і 24 серії!

Серіал "СидорЕнки-СидОренки" є українською адаптацією формату "ІвАнови-ІвановИ". Стрічка показує життя двох сімей, одна з яких дуже багата, а інша – ні. Попри те, що вони із різних світів, об'єднує їх однакове прізвище та, що значно важливіше, події минулого. Як стало відомо обом парам, 16 років тому їхніх синів переплутали в пологовому, тож досі вони виховували вже рідних, але не біологічних дітей.

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Після шокуючого відкриття двом сім'ям, окрім синів, доводиться ділити ще й оселю, адже домівка незаможних СидорЕнків згоріла внаслідок пожежі. У підсумку, глава родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома переїхали до розкішного маєтку СидОренків.

Вова і Рома

Зрозуміло, що бізнесмен Олександр, його дружина Оля та їхній розбалуваний син Вови через свій статус та оточення вели геть інше життя. Та усталені правила не стають на заваді несподіваним родичам, які своїм переїздом докорінно змінили все в домі СидОренків.

Леся і Оля

І поки дорослі намагаються порозумітись один з одним, потрапляючи при цьому в кумедні ситуації, не менші пригоди чекають і їхніх синів. Вова та Рома у випускному класі зустрічають своє перше кохання та борються за увагу Алі. Без веселих перипетій не минає жоден день у житті двох сімей. Дивіться, чим потішили свіжі епізоди!

Дивитись онлайн 23 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 14-11-2019:

Дивитися онлайн 24 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 14-11-2019:

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