СидорЕнки-СидОренки 21, 22 серія: дивитись онлайн веселий серіал

Комедійний серіал "СидорЕнки-СидОренки" не припиняє тішити глядачів смішними поворотами. Дивіться онлайн, що трапилося у житті двох різних сімей з майже спільними дітьми в 21 і 22 серії!

Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" розповідає про життя двох родин, одна з яких дуже заможна, а інша – ні. Попри те, що вони із різних світів, їх об'єднує не лише однакове прізвище, а й спільне минуле. Як з'ясувалось, 16 років тому їхніх синів переплутали в пологовому будинку.

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Тепер сім'ї мусять жити разом й, окрім дітей, вони ділять ще й домівку, адже хата незаможних СидорЕнків згоріла внаслідок пожежі. У результаті, глава родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома перебрались до шикарного маєтку СидОренків.

Саша і Петя

Звичайно, власник успішного бізнесу Олександр, його дружина Оля та їхній розбалуваний син Вови вели геть інше життя через свій статус та оточення. Але це не стало проблемою для несподіваних родичів, які не тільки вписались у правила заможних СидОренків, а й змінили їх своїм переїздом.

Рома і Вова

Дорослі намагаються поладнати один з одним, попадаючи при цьому в смішні ситуації, не відстають і їхні сини. Вова та Рома у випускному класі зустрічають своє перше кохання, борючись за увагу дівчини Алі. Без комічних пригод не минає жоден день у житті двох сімей. Дивіться, чим здивували нові епізоди!

Дивитись онлайн 21 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 13-11-2019:

Дивитися онлайн 22 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 13-11-2019:

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