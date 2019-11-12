СидорЕнки-СидОренки 19, 20 серія: дивитись онлайн комедійний серіал

Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує тішити кумедними поворотами. Дивіться онлайн, що сталося у житті двох різних сімей з майже спільними дітьми в 19 і 20 серії!

Серіал "СидорЕнки-СидОренки" показує життя двох родин, одна з яких дуже багата, а інша – ні. І хоча вони із різних світів, є те, що об'єднує: це не лише однакове прізвище з різним наголосом, а й перипетії минулого. Як стало відомо, 16 років тому їхніх синів переплутали в пологовому будинку.

Це цікаво: Попередні 17 і 18 серії "Сидоренків-Сидоренків"

Тепер дві сім'ї змушені жити разом, адже, окрім дітей, вони повинні ділити й дім, адже оселя незаможних СидорЕнків згоріла. У підсумку, глава родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома перебрались до розкішного маєтку СидОренків.

Петро та Олександр

Ясна річ, що в успішного бізнесмена Олександра, його дружини Олі та їхнього розбишакуватого сина Вови було геть інше життя через їхній статус та оточення. Всупереч усім стереотипам, несподівані родичі не тільки вписались у правила заможних СидОренків, а й змінили їх своїм переїздом.

Леся та Оля

І поки дорослі намагаються порозумітись, попадаючи при цьому у різні комічні ситуації, не менше пригод стається і з їхніми синами. Вова та Рома стають однокласниками та навіть закохуються в одну дівчину. Без веселих пригод не обходиться жоден день у житті двох сімей. Дивіться, що ж сталось у нових епізодах!

Дивитись онлайн 19 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 12-11-2019:

Дивитися онлайн 20 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 12-11-2019:

До теми: Вийшла 1 серія нового українського серіалу Перші ластівки