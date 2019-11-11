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СидорЕнки-СидОренки 17, 18 серія: дивитись онлайн веселий серіал
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Комедійний серіал "СидорЕнки-СидОренки" не припиняє тішити комічними поворотами. Дивіться, що трапилось у житті двох різних сімей з майже спільними дітьми в 17 і 18 серії!
Українська комедія "СидорЕнки-СидОренки" розповідає про дві родини, одна з яких дуже заможна, а інша – ні. Та є те, що їх об'єднує: це не тільки однакове прізвище з різним наголосом, а й перипетії минулого. Як з'ясувалось, їхніх синів переплутали в пологовому будинку 16 років тому.
Це цікаво: Попередні 15 і 16 серії "Сидоренків-Сидоренків"
Тепер дві сім'ї мусять навчитись жити разом, адже, окрім дітей, вони змушені ділити й дім, адже оселя незаможних СидорЕнків згоріла. У результаті, глава родини Петро, його дружина Леся та їхній син Рома перебрались до розкішного маєтку СидОренків.
Зрозуміло, що у власника великого бізнесу Олександра, його дружини Олі та розбалуваного сина Вови було геть інше життя через їхній статус та оточення. Попри всі стереотипи, новоспечені родичі не тільки вписались у правила заможних СидОренків, а й змінили їх своїм переїздом.
Дорослі намагаються поладнати та попадають при цьому у різні комічні ситуації. Тим часом їхні сини стають однокласниками та навіть закохуються в одну дівчину. Звісно ж, без веселих пригод не минає жодний день у житті двох сімей. Дивіться, що ж трапилось у нових епізодах!
Дивитись онлайн 17 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 11-11-2019:
Дивитися онлайн 18 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 11-11-2019:
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