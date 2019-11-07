Серіал СидорЕнки-СидОренки 15, 16 серія: дивитись онлайн комедію

Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує дивувати комічними поворотами. Дивіться, чим потішила комедія про життя двох різних сімей з майже спільними дітьми в 15 і 16 серії!

Весела комедія "СидорЕнки-СидОренки" показує життя двох родин, одна з яких багата, а інша – ні. Їх поєднує їх не тільки однакове прізвище з різним наголосом, а й перепитії минулого: 16 років тому в пологовому будинку переплутали їхніх синів.

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Тепер дві родини, окрім дітей, змушені ділити ще й будинок, адже помешкання незаможних СидорЕнків згоріло. Таким чином глава сімейства Петро, його дружина Леся та їхній, як з'ясувалось, небіологічний син Рома перебрались жити в розкішний маєток СидОренків.

Мами Леся і Оля знайшли спільну мову

Однак правила життя Олександра, який володіє великим бізнесом, його дружини Олі та розбишакуватого (теж небіологічного) сина Вови відрізняються через їхній статус та оточення, хоча гостей це не дуже турбує. Із їхнім переїздом усе змінилось і в заможних СидОренків.

Вова і Рома закохані в Алю

Дорослі намагаються знайти спільну мову та потрапляють у різні смішні ситуації, а їхні сини стають однокласниками та закохуються в одну дівчину – Алю. Без кумедних пригод не минає жоден день у житті двох сімей. Дивіться, що ж сталось у нових епізодах!

Дивитись онлайн 15 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 07-11-2019:

Дивитися онлайн 16 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 07-11-2019:

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