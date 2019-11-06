СидорЕнки-СидОренки 13, 14 серія: дивитись онлайн комедійний серіал

Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" не припиняє тішити смішними перипетіями. Дивіться, чим здивувала комедія про життя двох різних сімей з майже спільними дітьми в 13 і 14 серії!

Комедія "СидорЕнки-СидОренки" розповідає про дві родини: одна з них багата, а інша – не дуже. Поєднує їх не тільки спільне прізвище, а й перепитії минулого: 16 років тому в пологовому будинку сплутали їхніх синів. Про це стало відомо лише зараз.

Це цікаво: Попередні 11 і 12 серія "СидорЕнків-СидОренків"

Згущує фарби ще й те, що після пожежі в помешканні бідолашних СидорЕнків обидві сім'ї змушені жити під одним дахом. Знайти спільну мову мають не лише діти, а й дорослі.

Заможний Олександр СидОренко має великий бізнес у сфері нерухомості, а його дружина Оля займається домашніми справами. Пара виховує розбишакуватого, але доброго сина Вови.

Дивитись онлайн 13 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 06-11-2019:

А от Петро – глава сімейства СидорЕнків – не має постійної роботи. Його жінка Леся підробляє швачкою. У подружжя росте син Рома, який планує стати програмістом. Дізнайтесь, які ж пригоди стались у нових епізодах!

Дивитися онлайн 14 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 06-11-2019:

Це цікаво: Дивитися онлайн драматичний серіал На твоєму боці