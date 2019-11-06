На твоєму боці 19, 20 серія: дивитися онлайн драматичний серіал

Серіал "На твоєму боці" наближається до фіналу. У вівторок на каналі "Україна" вийшли 19 та 20 серії драми. Дивіться онлайн свіжі епізоди та дізнайтесь, що трапилось у них!

"На твоєму боці" – українська адаптація турецького серіалу "Ціна пристрасті". У центрі сюжету історія Анастасії Стрілецької – молодого лікаря-нейрохірурга, яка випадково стає свідком умисного вбивства. Щоб залишитися живою дівчині потрібно буде виконати прохання бандитів і повністю змінитися.

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"Це не тільки інтригуюча гостросюжетна історія, події якої тримають в напрузі від першої до останньої хвилини, але й унікальна історія любові, в якій головні герої – наші Настя і Максим – антиподи: вона – свята, він – грішник, вона – добро, він – зло, вона – світло, він – тьма. Від падіння в безодню Макса врятує Настя, яка через щільний панцир байдужості зможе побачити його справжню суть", – ділиться головний продюсер відділу кіносеріального виробництва "України" Наталія Стрібук.

1 сезон серіалу вже наближається до завершення, а 5 листопада вийшли 19 і 20 серії.

На твоєму боці 19 серія: дивитись онлайн, опис сюжету

Настя і Максим важко переживають розлуку. Не в змозі дивитися на страждання сестри, Юрій зустрічається з Максимом. Ліда продовжує подвійну гру: вона має намір помститися за батька всім членам сім'ї Володенків і Насті. За її намовою Крейцер шантажує інформацією про наркотики Михайла. Максим за наводкою Ліди і Крейцера дізнається від Богдана, що на фабриці Михайла Володенко виробляють наркотики. Несподівано біля будинку Ліди Настю викрадають.

На твоєму боці 20 серія: дивитись онлайн, сюжет

Максим повідомляє Михайлу, що хоче вийти з "гри" і почати нове життя. Михайло розлючений. Він наказує Богдану розправитися з Настею. Василь і Юрій підозрюють, що Петро Бєлов не загинув багато років тому. Однак Ліда, користуючись довірою Юрія, наводить їх на помилковий слід.

Максим розуміє, що не може змінити минуле, почати все з чистого аркуша. Він приймає рішення відпустити Настю заради її ж блага. Богдан знаходить хлопця – Сергія, батько якого помер після операції, проведеної Настею. Сергій готовий помститись Насті.

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