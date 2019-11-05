СидорЕнки-СидОренки 11, 12 серія: дивитись онлайн комедійний серіал

Серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує тішити комічними перипетіями. Дивіться, чим вразила комедія про життя двох сімей різного соціального статусу з майже спільними дітьми в 11 і 12 серії!

Комедія "СидорЕнки-СидОренки" розгортається навколо двох родин: одна з них доволі заможна, а інші – лише мріє про це. Однак спільне прізвище та минуле вирішило про себе нагадати, адже 16 років тому у пологовому їхніх синів сплутали. Звісно ж, про це стало відомо лише зараз.

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Погіршує ситуацію і те, що помешкання бідолашних СидорЕнків згоріло, і тепер дві рідні родини мешкають під одним дахом.

Життя під одним дахом стає цікавішим

Відзначимо, що заможний Олександр СидОренко має власний великий бізнес, а його дружина займається домівкою та собою. У них росте хуліганистий, але добрий син Вова.

Розбишакуватий Вова не у захваті від уваги батьків

А от глава сімейства СидорЕнків Петро не має постійного заробітку, його жінка Леся підпрацьовує швачкою, зате син Рома доволі здібний та розумний хлопець, який планує стати програмістом. Дізнайтесь, які ж пригоди стались у нових епізодах!

Дивитись онлайн 11 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 05-11-2019:

Дивитися онлайн 12 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 05-11-2019:

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