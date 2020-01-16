На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сидіння в автомобілях Jaguar Land Rover почнуть імітувати ходьбу
-
- 20
Концерн Jaguar Land Rover (JLR) працює над сидіннями нового покоління. Їх обладнають крихітними електричними актуаторами, які за допомогою мікрозмін форми поверхні імітують ритм ходьби.
За даними статистики, понад чверть населення земної кулі веде сидячий спосіб життя. Це призводить до ослаблення м'язів ніг, болю в спині, а також збільшує шанси отримати серйозні травми при падінні або напрузі. Одне з рішень проблеми – створення сидінь, що симулюють ходьбу, що знижує шкоду здоров'ю в тривалих поїздках.
І ще: Суперкари не в тренді: Lamborghini продала шалену кількість кросоверів
Технологія, запропонована JLR, – вмонтовані в подушку крісел електричні актуатори, які по черзі змінюють форму лівої і правої частини. Таким чином стимулюються м'язи стегон, що для мозку створює ілюзію неспішної прогулянки.
Раніше Jaguar Land Rover заявив, що розробить власну технологію на базі штучного інтелекту, здатну розпізнавати настрій водія. На основі даних з безлічі сенсорів автомобілі концерну зможуть самі змінювати налаштування мультимедіа, клімат-контролю, підігрів сидінь і освітлення, щоб зробити поїздку більш комфортною.
Читайте також: Автогонщик двічі перекинувся під час Dakar Rally, але поїхав далі: епічне відео
-
17:42Як правильно пірнати у воду на Водохреща: корисні правила
-
17:31Астаф'єва у пікантному бікіні порівняла себе з Дорофєєвою
-
17:22На відео показали реалістичні макети трьох смартфонів Samsung Galaxy S20
-
17:10Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
-
16:54Неймар закрутив роман з відомою моделлю: гарячі фото красуні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:42Науковці розповіли, чому Бетховен міг втратити слух: ви будете здивовані
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
16:12Сидіння в автомобілях Jaguar Land Rover почнуть імітувати ходьбу
-
16:09Конор МакГрегор – Дональд Серроне: коли і де дивитись бій UFC 2020
-
15:55Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси
-
15:31Чому не варто ходити до солярію перед поїздкою на море
-
15:17Гаряча крихітка: Емілі Ратажковскі показала фото в купальнику
-
14:56Суперкари не в тренді: Lamborghini продала шалену кількість кросоверів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:40Привітання з Днем ангела Ірини 2020: побажання і картинки на іменини
-
14:34Про що говорить кількість спроб для фото в Instagram
-
14:21Xiaomi представила корисний гаджет для власників кішок і собак
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:50Мільйонеру підкинули свиню прямо з вертольота: відео
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
13:10Автогонщик двічі перекинувся під час Dakar Rally, але поїхав далі: епічне відео
-
12:54Шалений Майлз: трейлер епічного фільму з Редкліффом, який став мемом
-
12:25Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки
-
11:50Два фінансові правила, які має знати кожен
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
11:37Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння
-
07:15Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
- 15 січня
-
22:23Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися
-
20:00ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
- 13 січня
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020