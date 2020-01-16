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Сидіння в автомобілях Jaguar Land Rover почнуть імітувати ходьбу

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В крісла вбудовуватимуть спеціальний механізм - фото 1
В крісла вбудовуватимуть спеціальний механізм

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) працює над сидіннями нового покоління. Їх обладнають крихітними електричними актуаторами, які за допомогою мікрозмін форми поверхні імітують ритм ходьби.

За даними статистики, понад чверть населення земної кулі веде сидячий спосіб життя. Це призводить до ослаблення м'язів ніг, болю в спині, а також збільшує шанси отримати серйозні травми при падінні або напрузі. Одне з рішень проблеми – створення сидінь, що симулюють ходьбу, що знижує шкоду здоров'ю в тривалих поїздках.

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Технологія, запропонована JLR, – вмонтовані в подушку крісел електричні актуатори, які по черзі змінюють форму лівої і правої частини. Таким чином стимулюються м'язи стегон, що для мозку створює ілюзію неспішної прогулянки.

Раніше Jaguar Land Rover заявив, що розробить власну технологію на базі штучного інтелекту, здатну розпізнавати настрій водія. На основі даних з безлічі сенсорів автомобілі концерну зможуть самі змінювати налаштування мультимедіа, клімат-контролю, підігрів сидінь і освітлення, щоб зробити поїздку більш комфортною.

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Джерело: Motor
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