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Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео

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ЗСУ знищує окупантів - фото 1
ЗСУ знищує окупантів / Скриншот з відео

Українські захисники кожного дня боронять наші землі та наближають перемогу. І нове відео з фронту підіймає бойовий дух!

Без вихідних та свят українські воїни працюють над тим, щоб на території нашої країни не залишилось жодного російського військового. І свіже відео від Січеславців показує, що кожен окупант отримає буквально вогняний "подарунок" на нашій землі.

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Січеславські артилеристи передають святкові "вітання" рашиським загарбникам! Нас ніщо не зупинить на шляху до Перемоги! Бо за нами правда та рідна країна. Святкуй, Україно! Ми – прикриємо, – наголошують десантники.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Станом на 27 грудня армія росії втратила приблизно 103 220 одиниць особового складу, 3 016 танків та 1 998 артилерійських установок. Загальний перелік втрат загарбників з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

Січеславці передали 'святкові вітання' окупантам – вогняне відео - фото 517522

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