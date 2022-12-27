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Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
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Українські захисники кожного дня боронять наші землі та наближають перемогу. І нове відео з фронту підіймає бойовий дух!
Без вихідних та свят українські воїни працюють над тим, щоб на території нашої країни не залишилось жодного російського військового. І свіже відео від Січеславців показує, що кожен окупант отримає буквально вогняний "подарунок" на нашій землі.
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Січеславські артилеристи передають святкові "вітання" рашиським загарбникам! Нас ніщо не зупинить на шляху до Перемоги! Бо за нами правда та рідна країна. Святкуй, Україно! Ми – прикриємо, – наголошують десантники.
Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням
Станом на 27 грудня армія росії втратила приблизно 103 220 одиниць особового складу, 3 016 танків та 1 998 артилерійських установок. Загальний перелік втрат загарбників з початку повномасштабної війни має такий вигляд:
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