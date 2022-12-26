Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото

Українські військові щодня знищують російських загарбників, наближаючи перемогу України. І в цьому їм допомагає техніка від країн-партнерів, серед яких і польські "Краби".

Кожного дня наші захисники роблять все, щоб на території України не залишилось жодного російського окупанта і більше жоден українець не постраждав від цинічних атак загарбників. І ця титанічна праця потребує не лише сталевої витримки, міці та кмітливості, а й техніки. У Міноборони показали, як польські "Краби" вже допомагають українським воїнам на полі бою.

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Артилеристи 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича досконало опанували САУ "Krab" і вправно знищують позиції російських загарбників. Ця сучасна самохідна гаубиця здатна вражати цілі на відстані до 40 км. Має баштове компонування, максимальна скорострільність гармати – 6 пострілів/хв, можлива стрільба серіями снарядів. Польська зброя перемоги в умілих руках українських воїнів наближає нашу перемогу! – зазначили у повідомленні.

facebook.com/MinistryofDefence.UA

facebook.com/MinistryofDefence.UA

facebook.com/MinistryofDefence.UA

facebook.com/MinistryofDefence.UA

Станом на 26 грудня армія рф втратила приблизно 102 600 одиниць особового складу, 3 016 танків та 6 017 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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