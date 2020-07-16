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Швидко, брудно, круто: дивіться трейлер нового Dirt 5

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Комп'ютерну гру Dirt 5 покажуть восени 2020 року - фото 1
Комп'ютерну гру Dirt 5 покажуть восени 2020 року

Яскраві машини, незвичайні гоночні траси та безліч режимів – усе це про серію DiRT без приставки Rally. Студія Codemasters продовжує підігрівати інтерес фанатів до прийдешньої п'ятої частини новими вражаючими трейлерами.

Цього разу розробники розповіли про основні особливості майбутнього гоночного тайтлу. У трейлері Codemasters повідомила, що у DiRT 5 буде 10 нових локацій.

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Розробники показали траси в Бразилії, США і Марокко. Як і раніше, в грі присутні безліч класів автомобілів – судячи з ролика, у п'ятій частині користувачі зможуть вибрати з понад 10 категорій. Машини можна кастомізувати, щоб пізніше зняти їх у фоторежимі. Для змагань з іншими пілотами буде доступна одиночна кампанія, а також мультиплеєр через мережу або в спліт-скрині.

Реліз DiRT 5 запланований на 9 жовтня 2020 року. Гра вийде на PC, PS4, Xbox One і в Stadia. З появою консолей нового покоління гонку випустять і на них. Охочі вже можуть попередньо замовити новинку від Codemasters в цифрових магазинах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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