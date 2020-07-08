Ентузіаст під'єднав секс-іграшки до Nintendo Switch

Що спільного між ігровою консоллю та секс-іграшками? На перший погляд, нічого. Втім, ентузіаст вирішив їх поєднати. Розповідаємо, навіщо він це зробив та що це дає власникам пікантних забавок?

Кайл Мачуліс придумав, як під'єднати секс-іграшки до Nintendo Switch. Ентузіаст займається проєктом buttplug.io, який випускає програмне забезпечення для вібраторів і інших цікавих речей.

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На прохання вебкам-моделей Кайл придумав, як під'єднати іграшку до Nintendo Switch. Вібратор виконує лише одне "прохання" – вібрує синхронно з консоллю. Це свого роду реакція на дії гравця.

Іграшку протестували з Animal Crossing: New Horizons. Предмет вібрував у момент, коли персонаж на екрані ловив рибу, копав землю або вирубував дерева. Домогтися результату вдалося завдяки відкритому коду секс-іграшок Lovense.

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