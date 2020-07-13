Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись

Ведучий, волонтер, а віднедавна і блогер Сергій Притула поділився добіркою цікавих україномовних каналів на YouTube, які привернули його увагу. Дивіться рекомендації Притули та підписуйтесь на якісний контент.

Сергій Притула зробив огляд цікавих YouTube-каналів, які пропагують україномовний контент. У його добірку ввійшли різнотематичні блогери, за якими варто стежити. Від себе порекомендуємо вам підписатися і на канал Притули, адже його відео варті уваги.

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За словами Притули, його добірка не є рейтингом чи топом. Це просто огляд прикольних каналів, які зацікавили його самого. Визначальними у відборі стали два критерії – справді цікавий україномовний контент та кількість підписників до 100 тисяч.

ДОБІРКА УКРАЇНОМОВНИХ YouTube-КАНАЛІВ

КУЛЬТУРА

ІГРИ

ПОДОРОЖІ

КУЛІНАРІЯ

ЗНАННЯ

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