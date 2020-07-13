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Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись

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Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула

Ведучий, волонтер, а віднедавна і блогер Сергій Притула поділився добіркою цікавих україномовних каналів на YouTube, які привернули його увагу. Дивіться рекомендації Притули та підписуйтесь на якісний контент.

Сергій Притула зробив огляд цікавих YouTube-каналів, які пропагують україномовний контент. У його добірку ввійшли різнотематичні блогери, за якими варто стежити. Від себе порекомендуємо вам підписатися і на канал Притули, адже його відео варті уваги.

Це цікаво: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України

За словами Притули, його добірка не є рейтингом чи топом. Це просто огляд прикольних каналів, які зацікавили його самого. Визначальними у відборі стали два критерії – справді цікавий україномовний контент та кількість підписників до 100 тисяч.

ДОБІРКА УКРАЇНОМОВНИХ YouTube-КАНАЛІВ

КУЛЬТУРА

Geek Journal

Загін кіноманів

Ukraine Dancing

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415619

Horse & Penguin

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415620

Ivanna Shtraisel

Ганна Кузьо

Таємна Асамблейа

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415624

ІГРИ

Alex D20

Добра Дівка

OLDboi [UA]

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415627

Козак Радіон

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415628

ПОДОРОЖІ

Ukraїner

Dima Maleev

ПроПоходи

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415630

Життя Коваля

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415631

Naz Kamaz

CHAPLINSKY VLOG

Dimon Proidysvit

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415633

КУЛІНАРІЯ

Picantecooking Viktoriya Popin

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415634

КІІТ

Сергій готує

VegaNik

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415635

ЗНАННЯ

Історія без міфів

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415638

Клятий Раціоналіст

Канал імені Т.Г. Шевченка

Шахи Для Всіх

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415640

Майстерня MBV

Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись - фото 415641

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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