Швидкість світла показали у сповільненій зйомці: вражаюче відео

Відомі блогери YouTube-каналу The Slow Mo опублікували новий відеосюжет, в якому показали, як виглядає в реальності переміщення світла. Для цього вони використовували камеру, здатну знімати зі швидкістю 10 трильйонів кадрів в секунду.

Авторами унікального відео є популярні блогери, які за допомогою спеціальної камери зафіксували переміщення світла. Швидкості камери виявилося досить, щоб вона змогла детально показати рух світла. Сюжет блогерів за добу подивилися понад мільйон людей.

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"У мене дивні відчуття, немов людина ніколи не повинна була б це бачити. Ми немов проникли в основу Всесвіту", – зазначив один з авторів.

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