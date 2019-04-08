Швидкісний дрифт зняли за допомогою дрона: ефектне відео

Американський чемпіонат Formula Drift опублікував на своєму YouTube-каналі ролик з динамічною зйомкою кваліфікаційного заїзду дрифтера Метта Філда, який відбувся під час першого етапу сезону 2019 року.

Цим відео організатори хотіли показати можливості нового квадрокоптера, який буде знімати змагання з максимально можливої ​​відстані і незвичайних ракурсів.

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Зйомка зроблена так званим супершвидкісним FPV квадрокоптером – дроном з видом від першої особи. Зображення із закріпленої на ньому камери транслюється пілотові на спеціальні окуляри. Дроном на гонках Formula Drift управляє Джонні Шаер.

Перший етап нового сезону дрифт-серії пройшов на початку квітня в Каліфорнії. Перше місце за підсумками гонки посів литовець Аурімас Бакіс, який вже вісім років живе у США. Протягом останніх чотирьох років він стабільно посідає місця в першій п'ятірці лідерів Formula Drift.

Метт Філд, машину якого зняли для ролика, завершив цю гонку на п'ятому місці. За підсумками сезону-2018 він посідав цей же рядок протоколу.

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