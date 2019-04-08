300 конячок: старий Ford Mustang перетворили на позашляховик

На сайті Craigslist з'явилося оголошення про продаж "позашляхового" Ford Mustang. Основою проекту з будівництва автомобіля став відкритий варіант Mustang LX 1991. Він оснащений ліфтованою підвіскою та доопрацьованою п'ятилітровою V-подібною "вісімкою".

Своє життя "позашляховик" почав як Ford Mustang LX 2.3 Convertible. За допомогою проставок йому на 38 міліметрів збільшили дорожній просвіт на передній осі. Ззаду того ж самого домоглися через установку регульованих нижніх важелів підвіски.

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Під капот встановили п'ятилітровий мотор V8 з головками циліндрів від суперкара GT40, впусканням Edelbrock і посиленим карданним валом. Агрегат суміщений з п'ятиступеневою трансмісією і видає близько 300 кінських сил.

Mustang укомплектований розширниками колісних арок, позашляховими покришками, каркасом безпеки, експедиційним багажником, запасним колесом, закріпленим за спинками крісел. Продавець хоче отримати за автомобіль 5500 доларів.

У 2017 році на сайті Craiglist продавали позашляховий варіант Dodge Challenger 1972 року. Кузов від маслкара встановили на платформу військового Chevrolet Blazer. Під капотом автівки ховається 5,7-літровий V8.

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