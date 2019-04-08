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300 конячок: старий Ford Mustang перетворили на позашляховик

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Під капотом Mustang LX 1991 300 кінських сил - фото 1
Під капотом Mustang LX 1991 300 кінських сил

На сайті Craigslist з'явилося оголошення про продаж "позашляхового" Ford Mustang. Основою проекту з будівництва автомобіля став відкритий варіант Mustang LX 1991. Він оснащений ліфтованою підвіскою та доопрацьованою п'ятилітровою V-подібною "вісімкою".

Своє життя "позашляховик" почав як Ford Mustang LX 2.3 Convertible. За допомогою проставок йому на 38 міліметрів збільшили дорожній просвіт на передній осі. Ззаду того ж самого домоглися через установку регульованих нижніх важелів підвіски.

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Під капот встановили п'ятилітровий мотор V8 з головками циліндрів від суперкара GT40, впусканням Edelbrock і посиленим карданним валом. Агрегат суміщений з п'ятиступеневою трансмісією і видає близько 300 кінських сил.

Mustang укомплектований розширниками колісних арок, позашляховими покришками, каркасом безпеки, експедиційним багажником, запасним колесом, закріпленим за спинками крісел. Продавець хоче отримати за автомобіль 5500 доларів.

300 конячок: старий Ford Mustang перетворили на позашляховик - фото 319695

300 конячок: старий Ford Mustang перетворили на позашляховик - фото 319696

300 конячок: старий Ford Mustang перетворили на позашляховик - фото 319697

300 конячок: старий Ford Mustang перетворили на позашляховик - фото 319698

У 2017 році на сайті Craiglist продавали позашляховий варіант Dodge Challenger 1972 року. Кузов від маслкара встановили на платформу військового Chevrolet Blazer. Під капотом автівки ховається 5,7-літровий V8.

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Джерело: Motor
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