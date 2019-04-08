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Новий спортивний Renault Megane RS виїхав на трек без камуфляжу

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Renault Megane RS готується до встановлення нового рекорду - фото 1
Renault Megane RS готується до встановлення нового рекорду

Трековий Renault Megane RS Trophy-R наступного покоління сфотографували на Нюрбургринзі. Хот-хетч показали без камуфляжу під час зйомки промо-матеріалів. Очікується, що в цьому році Megane RS Trophy-R спробує встановити новий рекорд "Північної петлі" для передньопривідних автомобілів.

За попередньою інформацією, Renault Megane RS Trophy-R оснастять 1,8-літровим турбомотором, що видає 300 кінських сил і 420 Нм крутного моменту.

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З нуля до "сотні" звичайний Megane RS Trophy з таким двигуном розганяється за 5,7 секунди. При цьому Trophy-R буде легшим завдяки відмові від заднього дивана та кліматичній установці. Машина також отримає посилені гальма та гоночну підвіску з більш жорсткими пружинами.

Сфотографований на Нюрбургринзі екземпляр був оснащений каркасом безпеки і склом з плексигласу. Постачальниками компонентів для "гарячого" хетчбека виступили Ohlins, Akrapovic і Brembo.

Новий спортивний Renault Megane RS виїхав на трек без камуфляжу - фото 319618

Renault Megane RS Trophy-R попереднього покоління у 2014 році став найшвидшим передньопривідним автомобілем "Петлі", проїхавши трасу за 7 хвилин 54,36 секунди. Зараз це звання з результатом 7 хвилин 43,8 секунди належить Honda Civic Type R.

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Джерело: Autocar
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