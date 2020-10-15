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Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
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Цей простий психологічний тест у картинці дозволить дізнатись більше про ваше внутрішнє "Я". Достатньо просто обрати вікно у помешканні, яке вам найбільше подобається.
Дуже легкий тест у картинці допоможе визначити свої особливі риси характеру. Для цього потрібно просто обрати на зображенні будинок із вікнами, які найбільше припали до душі. Подивіться кілька секунд на зображення і прочитайте розшифровку нижче.
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Вікно №1. Ви дуже міцна людина, яку з впевненістю можна назвати надійною та стійкою особистістю. Тому не дивно, що до вас постійно тягнуться інші люди. З вами можна спокійно розповідати про проблеми, розкривати секрети та не перейматись, що наступного дня про них дізнається весь світ. До того ж, ви дуже прямолінійна людина, яка не буде терпіти дешеві вдавання та підлабузництво.
Вікно №2. Якщо ви обрали цей варіант, то є дуже позитивною та світлою людиною. Поряд з вами неможливо сумувати та опускати руки, адже навіть звичайною розмовою ви можете вселяти надію та мужність в інших. Щоправда, стосується це лише близького кола спілкування, адже ви не надто відкриті для нових знайомств. Саме це варто виправляти, оскільки така риса не надто допомагає вам рухатись вперед.
Вікно №3. Ось кого можна точно назвати пунктуальною та серйозною людиною, яка не любить жодних змін. Ви так дорожите стабільністю, що навіть дрібні оновлення можуть вибити вас з колії. Звісно ж, друзям до вподоби така поведінка дорослої людини. Але насправді ця риса характеру частенько заважає вам жити сповна.
Вікно №4. Люди, які обрали цей варіант на зображенні, є дуже сором'язливими особистостями. Це викликає захват, але надмірна скромність позначається і на самооцінці. Вам бракує впевненості у собі, а також розуміння, що ви чудова та харизматична людина. Навчіться боротись зі своїми страхами і покажіть це всім.
Вікно №5 Ви особлива людина, у якій поєднується жага творити, вигадувати та шукати нові ракурси. І це поєднується з вашою любов'ю проводити час на природі у роздумах. Така задумливість може відривати вас від всіх справ, що не завжди позитивно впливає на ситуацію. Але інколи помріяти ніколи не завадить!
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