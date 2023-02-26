Швидкий соус Тартар – Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома популярний соус Тартар. Скуштуйте й ви такий варіант соусу за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом соусу Тартар.

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Обіцяв швидкий соус до картоплі – тримайте! Ідеальний на смак соус стає через пару годин – кислуватий, хрусткий, що переливається в роті ароматами та смаками всіх продуктів, які входять, особливо класний посмак естрагону. Добавки цікаві: в'ялені томати, зелень молодого часнику, артишоки, жовтий варений і навіть подрібнений білок. Підходить до всіх страв з риби – варена, на пару, біла/червона, Фіш енд Чіпс, зрази, котлетки та навіть як соус для сендвічів", – коментує кухар.

Інгредієнти:

2 шт – жовток

30 г – гірчиця зерном

4 г – сіль

10 г – цукор

300 г – нейтральна олія або виноградних кісточок

10 г – кріп (та естрагон за бажанням)

5 г – оцет винний

20 г – каперси

40 г – корнішони

40 г – свіжі огірки

100-120 г – грецький йогурт або сметана

10 г – зелена цибуля

Рецепт:

У місткості змішуємо жовтки, гірчицю, сіль і цукор і збиваємо в гарну піну – це допоможе подальшій емульгації соусу (бо майонез – це емульсія). Потім тонкою цівочкою потроху додаємо рослинну олію – в ідеалі це виноградні кісточки, але підійде будь-яке ніжне або нейтральне – наприклад, оливкове другого віджиму або соняшникове, головне без смаку і запаху. Не збивайте суміш – перемішуйте більше – так краще йде процес. Коли соус став густим і щільним і всю олію використовували, додайте оцет або лимонний сік та інші подрібнені інгредієнти і йогурт чи сметану так соус стає більш вишуканим! Ви можете міняти пропорції й додавати свої улюблені продукти теж, соус дуже смачний і у кожного шефа буває дуже різним, залежить тільки від фантазії, мене полонив свіжий естрагон, люблю додати соус Барбекю і декілька крапель Шрирачі, свіжозмелений чорний перець – тож фантазуйте й експериментуйте! Соус злегка рідкуватий на початку, але стає густішим після холодильника. Зберігати у скляній банці під кришкою 7 днів при температурі 4 градуси Цельсія.

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