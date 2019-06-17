Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Швидкий перекус і тринькання грошей: цей браслет б'є током за погані звички

  • 17
Цей браслет позбавить шкідливих звичок - фото 1
Цей браслет позбавить шкідливих звичок / amazon

Якщо ви мріяли про те, щоб поряд завжди був хтось, хто тримав вас під контролем, не дозволяючи їсти щось шкідливе чи витрачати гроші на дурниці, то вам сподобається ця новина! У мережі продають браслет, який дисциплінує навіть найбільших бунтарів.

На Amazon з'явився особливий браслет, який допоможе зупинити вас від надто великих витрат грошей, надто великої кількості їжі чи будь-якої іншої звички, яка вас бентежить. Незвичайний гаджет має назву Pavlok та працює пристроєм для зміни поведінки, який працює з умовними рефлексами.

І ще: Як роботи реагують на знущання зі сторони людей: відео

На думку творців, це поведінкове навчання, яка базується на негативних стимулах та асоціаціях, що перетворює певну дію у небажану. Тому Pavlok може допомогти позбутись шкідливих звичок та просто звичок, які вам заважають.

therxreview - фото 334869
therxreview

А весь секрет вдалої технології у тому, що браслет б'є током. Тому відчуйте себе власним піддослідним на певний період, адже поки не зможете рухатись вперед без зайвих дій, яких хочете позбутись. Зі знижкою такий браслет коштує від 200 доларів.

therxreview - фото 334870
therxreview

Читайте також: Кіберспортсмен відповідає на запитання про свою професію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • Вчора, 12:15
  • 324
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 1052
Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
  • 13 червня, 11:00
  • 942
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології