Швидкий перекус і тринькання грошей: цей браслет б'є током за погані звички

Якщо ви мріяли про те, щоб поряд завжди був хтось, хто тримав вас під контролем, не дозволяючи їсти щось шкідливе чи витрачати гроші на дурниці, то вам сподобається ця новина! У мережі продають браслет, який дисциплінує навіть найбільших бунтарів.

На Amazon з'явився особливий браслет, який допоможе зупинити вас від надто великих витрат грошей, надто великої кількості їжі чи будь-якої іншої звички, яка вас бентежить. Незвичайний гаджет має назву Pavlok та працює пристроєм для зміни поведінки, який працює з умовними рефлексами.

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На думку творців, це поведінкове навчання, яка базується на негативних стимулах та асоціаціях, що перетворює певну дію у небажану. Тому Pavlok може допомогти позбутись шкідливих звичок та просто звичок, які вам заважають.

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А весь секрет вдалої технології у тому, що браслет б'є током. Тому відчуйте себе власним піддослідним на певний період, адже поки не зможете рухатись вперед без зайвих дій, яких хочете позбутись. Зі знижкою такий браслет коштує від 200 доларів.

therxreview

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