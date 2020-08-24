Швидкий і корисний рецепт літнього олів'є

Низькокалорійний олів'є: у мережі розсекретили смачний літній рецепт. Готуємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

Коли мова заходить про олів'є, всі відразу згадують новорічні свята. Проте готувати салат можна і влітку. Варто лише трохи оновити рецепт: додати багато зелені, замість солоних огірків використовувати свіжі. Майонез замінити сметаною. Такий варіант страви не тільки смачний, але і низькокалорійний. На 100 грамів всього 108 калорій.

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Продукти:

куряча грудка 50-300 г картопля 3 шт. морква 1 шт. яйця 2 шт. свіжий огірок 2-3 шт. пучок зелені зелений горошок 200 г сметана 2-3 ст. ложки сіль, перець за смаком

Приготування: Очистити відварну картоплю, моркву і яйця. Нарізати кубиками всі інгредієнти. Змішати все в салатник, додати зелений горошок, рубану зелень, посолити, поперчити і заправити сметаною. Смачного!

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