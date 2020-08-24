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Швидкий і корисний рецепт літнього олів'є

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Олів'є - фото 1
Олів'є / restoranoka

Низькокалорійний олів'є: у мережі розсекретили смачний літній рецепт. Готуємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

Коли мова заходить про олів'є, всі відразу згадують новорічні свята. Проте готувати салат можна і влітку. Варто лише трохи оновити рецепт: додати багато зелені, замість солоних огірків використовувати свіжі. Майонез замінити сметаною. Такий варіант страви не тільки смачний, але і низькокалорійний. На 100 грамів всього 108 калорій.

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Продукти:

  1. куряча грудка 50-300 г
  2. картопля 3 шт.
  3. морква 1 шт.
  4. яйця 2 шт.
  5. свіжий огірок 2-3 шт.
  6. пучок зелені
  7. зелений горошок 200 г
  8. сметана 2-3 ст. ложки
  9. сіль, перець за смаком

Приготування: Очистити відварну картоплю, моркву і яйця. Нарізати кубиками всі інгредієнти. Змішати все в салатник, додати зелений горошок, рубану зелень, посолити, поперчити і заправити сметаною. Смачного!

Швидкий і корисний рецепт літнього олів'є - фото 421754

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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