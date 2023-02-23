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30-річний китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою
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30-річний випускник аспірантури, китаєць Ше Сяньнін успішно захистив українською мовою дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії у Львівській політехніці. В університеті кажуть, що це перший такий випадок.
Ше Сяньнін каже, що наразі працюватиме у Львівській політехніці, однак залишатися в Україні надовго наміру не має, адже хоче повернутися на батьківщину і працювати там викладачем, пише пресслужба Львівської політехніки.
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До Львова чоловік приїхав шість років тому, після завершення бакалаврату в університеті провінції Хенань. Спочатку його зарахували на підготовче відділення, де він вивчав українську мову. Потім вступив до магістратури, на прикладну механіку, а після її завершення – до аспірантури, хоча коли їхав в Україну, то чіткого наміру залишатися тут в аспірантурі не мав.
Тема дисертації молодого науковця – "Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення". Науковий керівник Ше, завідувач кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування, професор Вадим Ступницький.
Для цього йому як іноземцеві довелося виграти грант на навчання від Китайського стипендійного центру. Відтак він отримав китайську стипендію і бюджетне місце (і теж стипендію) у Львівській політехніці. Саме китайська сторона рекомендувала Ше, щоб його дисертаційне дослідження було пов’язане з темою оброблення титанових сплавів.
Ше Сяньнін ділиться, що українська мова йому дається дуже нелегко, однак коли їхав до України, то навіть не сумнівався, що мусить вивчити її, адже розумів, що знання мови – єдиний шлях зануритися в середовище країни, де навчатиметься, освоїти ментальність і культуру її мешканців.
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