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Швейцарський бренд годинників TAG Heuer представив різдвяний мультфільм

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Бренд годинників випустив різдвяний мультфільм - фото 1
Бренд годинників випустив різдвяний мультфільм

Напередодні Нового року швейцарська годинникова мануфактура TAG Heuer випустила різдвяну відеоісторію. Ролик опублікували на офіційному ютуб-каналі.

У хвилинному мультфільмі ельфи повертаються на фабрику до Швейцарії. Усе для того, щоб наповнити вогнями гірлянд кожен куточок і подарувати всім святковий настрій.

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TAG Heuer випустив спеціальну серію годинника Carrera Year of the Tiger Edition, присвячену наступу року Тигра. Нова модель виконана у витонченій і спортивній естетиці та представлена обмеженим тиражем у 300 екземплярів.

Раніше ми склали для вас добірку для святкового настрою. До неї увійшли 5 найкращих новорічних фільмів і серіалів за останні 5 років. Гайда дивитися їх разом з рідними та друзями!

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