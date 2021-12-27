Астрологи назвали трьох щасливчиків, у яких здійсняться їхні мрії у 2022 році

Коли б'ють куранти на Новий рік, ми усі загадуємо бажання. І деяким знакам Зодіаку зірки рекомендують ретельно підійти до цієї місії цьогоріч, адже їхні найзаповітніші мрії можуть здійснитися уже у 2022-му.

Так, планети пророкують трьом знакам Зодіаку особливу удачу у 2022 році. Тож вривайтеся у рік Тигра сміливо та не бійтеся своїх бажань.

І ще: Яким знакам Зодіаку можна розраховувати на подарунки долі наприкінці грудня

Овен

Астрологи кажуть, що "чорна" смуга, яка наздогнала багатьох представників знака у 2021-му, добігає кінця. Наступного року ви будете винагороджені за тяжку працю, до вас повернеться віра в себе, а мрії почнуть здійснюватися, особливо у фінансовій сфері.

Лев

Не виключено, що у 2022 році Леви отримають дуже спокусливу пропозицію щодо роботи. В результаті, кількість грошей на банківському рахунку у рази збільшиться. Зміниться і ваше буденне життя на краще, адже збільшення доходів впливатиме на все. І ви з легкістю можете реалізувати усі свої найзаповітніші мрії.

Козеріг

Козерогів у 2022-му році чекає удача в особистій та у робочій сферах. Ваше улюблене заняття почне приносити додатковий дохід. В результаті вам вдасться здобути фінансову незалежність та виконати всі свої заповітні мрії.

Читайте також: Три прямолінійні знаки Зодіаку, яким начхати на інших