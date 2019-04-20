Швейцарець повісив картину Пікассо у сараї: фотофакт

У березні цього року швейцарський Фонд Бейелера спільно з телекомунікаційним провайдером Swisscom запустив конкурс #myprivatepicasso. Щоб взяти у ньому участь, потрібно було написати в соціальних мережах, чому ви хочете стати володарем картини Пікассо "Бюст жінки в капелюсі (Дора Маар)".

Заявки приймалися до 2 квітня, а вже 16 числа було оголошено переможця. Ним став швейцарський фермер Ханспетер Бенц, чия заявка здалася членам журі найоригінальнішою із запропонованих.

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"Бюст жінки в капелюсі", написаний у 1939 році, привезли до будинку Бенца, і той повісив полотно... у своєму сараї.

Внучка художника Діана Відмайер-Пікассо спеціально приїхала в місто Веттінген, де живе Бенц, щоб бути присутньою при передачі картини. Вона впевнена, що її діду сподобався б сарай як виставковий простір.

Щоб полотно залишалося в цілості, для нього була розроблена спеціальна цифрова рама, під'єднана до мережі Swisscom. У раму вбудовані трекер, що визначає точне місце розташування картини, вимірювач температури та вологості, акселерометр, який реєструє вібрації під час транспортуванні, а також камера та лазер.

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