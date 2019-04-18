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Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах

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Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 1

Талановитий фотограф вирішив показати свої подорожі різними країнами з незвичайних ракурсів та у рожевому кольору. Такого ви ще не бачили!

Знайомтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – італійський фотограф, який за останні кілька років об'їздив не лише рідну країну, а й Японію. У його роботах можна побачити вогні мегаполісів, ідеальну архітектуру, Доломіти та просто атмосферні фото з мандрівок. Нещодавно виник його особливий проект "Рожевий сезон".

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"Я почав збирати фото кілька років тому, надихнувшись Японією, аніме та періодом цвітіння сакур. Тому я спробував зробити в Італії схожі фото, розфарбувавши їх у рожевий. Це наче новий сезон, взимку все біліє, восени жовтіє, влітку зеленіє, а навесні рожеве", – ділиться Давид.

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322134

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322135

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322136

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322137

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322138

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322139

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322140

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322141

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322142

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322143

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322144

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322145

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322146

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322147

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322148

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322149

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322150

Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах - фото 322151

Джерело всіх фото: instagram.com/redunchained

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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