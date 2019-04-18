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Рожевий сезон: захопливі фото світу у несподіваних кольорах
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Талановитий фотограф вирішив показати свої подорожі різними країнами з незвичайних ракурсів та у рожевому кольору. Такого ви ще не бачили!
Знайомтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – італійський фотограф, який за останні кілька років об'їздив не лише рідну країну, а й Японію. У його роботах можна побачити вогні мегаполісів, ідеальну архітектуру, Доломіти та просто атмосферні фото з мандрівок. Нещодавно виник його особливий проект "Рожевий сезон".
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"Я почав збирати фото кілька років тому, надихнувшись Японією, аніме та періодом цвітіння сакур. Тому я спробував зробити в Італії схожі фото, розфарбувавши їх у рожевий. Це наче новий сезон, взимку все біліє, восени – жовтіє, влітку – зеленіє, а навесні – рожеве", – ділиться Давид.
Джерело всіх фото: instagram.com/redunchained
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