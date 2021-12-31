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Шведський Polestar випустить гідного конкурента Porsche Macan

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Polestar - фото 1
Polestar / carmagazine

Головний виконавчий директор шведської Polestar Томас Інгенлат розповів про ще одну нову модель, кросовер Polestar 4. Він вийде на ринок у 2023 році і стане прямим конкурентом Porsche Macan.

"Четвірку" готують на роль бестселера Polestar, причому коштуватиме вона близько 55 тисяч євро, пише carmagazine.

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За словами Інгенлата, Polestar 4, на відміну від кросовера з індексом "3", отримає купеподібний силует і буде компактнішим за старшу модель, але зменшення зовнішніх розмірів не сильно позначиться на салоні. За попередньою інформацією, електрокар побудують на платформі Pure-Electric Modular Architecture (PMA), однією з версій "візка" Sustainable Experience Architecture (SEA) від Geely. Кросоверу обіцяні потужна силова установка (ймовірно, від Polestar 2) та покращена аеродинаміка.

Ринковий дебют "четвірки" відбудеться у 2023 році. Модель стане прямим конкурентом Porsche Macan (на той час "німець" позбудеться ДВЗ і перейде на електричний привід). При цьому у 2022 дебютує Polestar 3, кросовер розміром з Volvo XC90, а до середини десятиліття в портфоліо шведської марки з'явиться і ліфтбек Polestar 5.

Шведський Polestar випустить гідного конкурента Porsche Macan - фото 490259

Шведський Polestar випустить гідного конкурента Porsche Macan - фото 490260

Фото carmagazine

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