Конор Мак-Грегор з'їздив у гості до мами на розкішному Lamborghini: фотозвіт бійця

Зірковий боєць змішаних єдиноборств Конор Мак-Грегор разом із сім'єю з'їздив у гості до своєї мами. Для поїздки спортсмен обрав елітний Lamborghini.

Кадрами з поїздки ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях поділився у Instagram. З серії фото видно, що для візиту до мами Конор обрав стильний костюм. Його кохана Ді Девлін була одягнена у білу курточку від Prada, шапку та кросівки від Chanel та чорні спортивні штани.

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Вирушив у мандрівку боєць на свому Lamborghini. Але це не єдина розкішна машина в автопарку Мак-Грегора. У гаражі стоять також Lamborghini Aventador, McLaren 650S, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Bentley Continental GT, BMW i8 і Land Rover Range Rover і це ще далеко не усі автівки.

33-річний Мак-Грегор здобув 22 перемоги та програв 6 боїв за кар'єру. В останньому поєдинку Конор поступився американцеві Дастіну Пор'є, отримавши перелом ноги.

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