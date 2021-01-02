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Шведський митець створив синтезатор, в якому звучать крикливі щелепи (відео)

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У цьому синтезаторі звуки видають співаючі щелепи - фото 1
У цьому синтезаторі звуки видають співаючі щелепи

Часом люди створюють воістину дивні та незвичайні речі. Наприклад, відомий шведський художник і музикант Love Hulten зробив синтезатор зі штучних щелеп. Пристрій виглядає своєрідно, а звуки, які він видає, складно назвати музикою. Вони більше нагадують котячі крики зранку.

Кілька місяців тому відома винахідниця Сімона Герц сконструювала синтезатор у вигляді щелеп. Судячи з усього, шведський художник і музикант Love Hulten надихався її роботою.

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Щоправда, замість простого постукування, як у Сімони, пристрій здатний видавати не менше 25 різних звуків: від котячого нявкання до стогонів і криків.

Пристрій отримав назву VOС-25. При під'єднанні до комп'ютера можна налаштувати звук кожної клавіші та додати ефекти. Цікаві не тільки звуки, але і те, як при натисканні кнопок відкриваються щелепи.

Тут ви можете подивитися відео оригінального синтезатора Сімони Герц:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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