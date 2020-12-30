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Розмір не має значення: дівчина показала красномовне відео зі штанами

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Тіктокерка довела, що розмір не має значення - фото 1
Тіктокерка довела, що розмір не має значення / instagram.com/sophieshake

Блогерка одним яскравим відео пояснила, чому не варто надто перейматись через розмір одягу. Якщо ви комплексуєте через цифру чи літеру на етикетці, то цей ролик варто переглянути обов'язково!

Тіктокерка Софі Шейкшафт (Sophie Shakeshaft) приміряла кілька пар штанів різних брендів, але одного розміру, і такої різниці не очікував ніхто. Таким чином дівчина з легкістю довела, що насправді розмір не має значення, тому не варто перейматись, якщо якось довелось придбати вбрання на розмір чи два більше.

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Софі продемонструвала, як сидять на ній джинси однакових розмірів, але з різних магазинів. І за кілька секунд у неї точно не встигла змінитись фігура, а от штанці сиділи по-різному.

@sophieshakeshaft

Clothes sizes don’t exists and company’s just make them up : change my mind #fyp #selflove #loveyourself #normalisenormalbodies #bodypositivity #asos

♬ Put Your Records On - Ritt Momney

Взагалі тіктокерка регулярно ділиться роликами на тему прийняття свого тіла, а нещодавно випустила відео, на якому демонструє свою форму до трапези та після.

@sophieshakeshaft

Your skinny inspo doesn’t have a completely flat stomach 24/hrs a day bby girlll - eat ur breakfast #allbodiesdeservetoeat #fyp #size12 #bodypositive

♬ just the two of us - favsoundds

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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