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Розмір не має значення: дівчина показала красномовне відео зі штанами
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Блогерка одним яскравим відео пояснила, чому не варто надто перейматись через розмір одягу. Якщо ви комплексуєте через цифру чи літеру на етикетці, то цей ролик варто переглянути обов'язково!
Тіктокерка Софі Шейкшафт (Sophie Shakeshaft) приміряла кілька пар штанів різних брендів, але одного розміру, і такої різниці не очікував ніхто. Таким чином дівчина з легкістю довела, що насправді розмір не має значення, тому не варто перейматись, якщо якось довелось придбати вбрання на розмір чи два більше.
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Софі продемонструвала, як сидять на ній джинси однакових розмірів, але з різних магазинів. І за кілька секунд у неї точно не встигла змінитись фігура, а от штанці сиділи по-різному.
Взагалі тіктокерка регулярно ділиться роликами на тему прийняття свого тіла, а нещодавно випустила відео, на якому демонструє свою форму до трапези та після.
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