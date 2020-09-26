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Коронавірус Карантин 1 вересня

Шведський фермер знайшов справжній рунічний камінь: фотофакт

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Рунічний камінь - фото 1
Рунічний камінь / svt

На південному сході Швеції, в районі міста Лофтахаммар, виявлений камінь з рунічним написом.

Кілька років тому трактор Леннарта Ларссона зіткнувся з каменем розміром майже два метри на метр. Фермер викорчував брилу і відклав убік, подумавши, що камінь може стати в пригоді в майбутньому. Згадав про нього чоловік лише нещодавно і вирішив використовувати для будівництва сходів. Але піднявши камінь за допомогою екскаватора, фермер виявив, що на нижньому боці були вирізані руни.

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Ларссон зв'язався з фахівцями, які оглянули знахідку та підтвердили, що це рідкісний рунічний камінь. Експерти за рунами змогли розшифрувати напис: "Гердар спорудив цей камінь для Сігд'ярва, свого батька, чоловіка Огард". У центрі каменю є хрест. Фахівці вважають, що це був меморіальний знак, встановлений на сімейній ділянці в декількох кілометрах від сільського кладовища.

Навколо тексту зображена зооморфна фігура, що кусає себе за хвіст. Стиль різьблення дозволяє припустити, що напис був вирізаний в першій половині XI століття. Жіноче ім'я Огард ніколи раніше не траплялося фахівцям, що робить його дуже цікавим для лінгвістичних досліджень.

Шведський фермер знайшов справжній рунічний камінь: фотофакт - фото 427446

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Джерело: svt
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