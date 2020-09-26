Шведський фермер знайшов справжній рунічний камінь: фотофакт

На південному сході Швеції, в районі міста Лофтахаммар, виявлений камінь з рунічним написом.

Кілька років тому трактор Леннарта Ларссона зіткнувся з каменем розміром майже два метри на метр. Фермер викорчував брилу і відклав убік, подумавши, що камінь може стати в пригоді в майбутньому. Згадав про нього чоловік лише нещодавно і вирішив використовувати для будівництва сходів. Але піднявши камінь за допомогою екскаватора, фермер виявив, що на нижньому боці були вирізані руни.

І ще: 6 несподіваних ознак інтелекту, які дивують

Ларссон зв'язався з фахівцями, які оглянули знахідку та підтвердили, що це рідкісний рунічний камінь. Експерти за рунами змогли розшифрувати напис: "Гердар спорудив цей камінь для Сігд'ярва, свого батька, чоловіка Огард". У центрі каменю є хрест. Фахівці вважають, що це був меморіальний знак, встановлений на сімейній ділянці в декількох кілометрах від сільського кладовища.

Навколо тексту зображена зооморфна фігура, що кусає себе за хвіст. Стиль різьблення дозволяє припустити, що напис був вирізаний в першій половині XI століття. Жіноче ім'я Огард ніколи раніше не траплялося фахівцям, що робить його дуже цікавим для лінгвістичних досліджень.

Це цікаво: Як віра в теорію змови вплине на пандемію COVID-19: цікаве дослідження