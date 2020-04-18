Шведська принцеса влаштувалася на роботу в лікарню, аби допомогти хворим на коронавірус

Шведська принцеса Софія почала працювати у стокгольмській лікарні, в якій лікують пацієнтів з коронавірусом. Вона також входить до опікунської ради медичного закладу.

Повідомляється, що принцеса не контактуватиме з зараженими, але в її обов'язки входитимуть дезінфекція обладнання та підготовка ліків для хворих.

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Софія хоче бути корисною, тому пройшла прискорені триденні курси у коледжі при лікарні. Відомо, що кожного тижня їх закінчують 80 осіб.

Нагадуємо, Софія – дружина принца Карла Філіпа, єдиного сина правлячого короля. До весілля з принцом вона працювала моделлю і брала участь в реаліті-шоу.

Зауважимо, у Швеції на сьогодні понад 13 тисяч хворих на COVID-19, майже півтори тисячі пацієнтів померли.

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