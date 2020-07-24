Шукачі істини: трейлер комедійного серіалу про мисливців на паранормальне

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу "Шукачі істини" (Truth Seekers), де головні ролі виконали Нік Фрост та Саймон Пегг. Свіжа містична комедія вже викликала захват своїм промо і зовсім скоро вийде на екранах.

Онлайн-кінотеатр Amazon Prime Video опублікував офіційний трейлер до "Шукачів істини" (Truth Seekers), дата виходу яких запланована вже на осінь 2020. Всього серіал отримає 8 епізодів.

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Сюжет розповідає про мисливців за паранормальними явищами, які усіма силами намагаються не лише їх відшукати, а й зняти на камеру. А все для того, щоб заробити статок без надмірних зусиль. Щоправда, доля підкидає їм шанс таки наблизитись до надприродного та відкриває моторошну таємницю, через яку може трапитись апокаліпсис.

Головні ролі виконали Саймон Пегг та Нік Фрост, які ще й написали сценарій для серіалу. А компанію їм на екрані склали Малкольм МакДауелл, Саймон Кайо та Еммі Дарсі.

Шукачі істини 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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