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Схудла співачка Адель влаштувала феєричну різдвяну вечірку

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Адель - фото 1
Адель / glamour

Відома британська співачка Адель, яка сильно схудла, вкотре вразила шанувальників своєю стрункістю!

На своїй сторінці в Instagram 31-річна співачка показала чорно-білі знімки, зроблені під час різдвяної вечірки, на яких позує з головними персонажами свята: Санта-Клаусом і Грінчем.

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На знімках співачка позує в чорному шовковому платті з розрізом до стегна, який підкреслює її фігуру. "Спасибі, що прийшли на мою вечірку і змусили нас відчути себе дітьми. Щасливого Різдва і щасливих свят", – написала Адель в описі до фотографії.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її перетворення.

Схудла співачка Адель влаштувала феєричну різдвяну вечірку - фото 376761

Схудла співачка Адель влаштувала феєричну різдвяну вечірку - фото 376762

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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