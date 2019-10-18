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Схудла Rihanna у бікіні вразила стрункою фігурою: спекотне відео
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Днями співачка Rihanna оприлюднила в Instagram відео, яке привернуло особливу увагу її шанувальників. Дивіться самі!
У ролику зірка впевнено крокує по зеленій терасі, одягнена в чорний купальник і прозору накидку, ймовірно, вона прямувала до басейну. Коротке відео загальмовано, щоб користувачі встигли розгледіти всі принади прекрасної фігури 31-річної Ріанни.
І ще: Rihanna вразила апетитними формами у білизні
Співачка ніяк не прокоментувала своє відео, зате її численні шанувальники не перестають висловлювати захоплення від побаченого. За один день ролик з Ріанною в бікіні набрав більше 11 мільйонів переглядів. "Королева!", "Дивлюсь цей ролик на повторі", "Пройшлася як богиня", – пишуть в коментарях користувачі.
Своїми секретами краси і стрункості Ріанна ділиться нечасто. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що виключила алкоголь і п'є багато води. Також співачка відзначала важливість фізичної активності.
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