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Бокс Серіал Великі Вуйки

Схудла Rihanna у бікіні вразила стрункою фігурою: спекотне відео

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Rihanna - фото 1
Rihanna / instasaver

Днями співачка Rihanna оприлюднила в Instagram відео, яке привернуло особливу увагу її шанувальників. Дивіться самі!

У ролику зірка впевнено крокує по зеленій терасі, одягнена в чорний купальник і прозору накидку, ймовірно, вона прямувала до басейну. Коротке відео загальмовано, щоб користувачі встигли розгледіти всі принади прекрасної фігури 31-річної Ріанни.

І ще: Rihanna вразила апетитними формами у білизні

Співачка ніяк не прокоментувала своє відео, зате її численні шанувальники не перестають висловлювати захоплення від побаченого. За один день ролик з Ріанною в бікіні набрав більше 11 мільйонів переглядів. "Королева!", "Дивлюсь цей ролик на повторі", "Пройшлася як богиня", – пишуть в коментарях користувачі.

Своїми секретами краси і стрункості Ріанна ділиться нечасто. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що виключила алкоголь і п'є багато води. Також співачка відзначала важливість фізичної активності.

Читайте також: Rihanna випустить візуальну автобіографію з пікантними фото з особистого архіву

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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