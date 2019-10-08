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Rihanna випустить візуальну автобіографію з пікантними фото з особистого архіву

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Rihanna - фото 1
Rihanna / instagram

Популярна співачка Rihanna оголосила про випуск візуальної автобіографії, яка буде складатися винятково з фотографій. Свій новий проєкт 31-річна артистка анонсувала в Instagram, розмістивши відеоролик, присвячений своїй фотокнизі.

Відомо, що фотоальбом, який вмістив 1050 кадрів на 504 сторінках, буде випущений у співпраці з видавництвом Phaidon. У коментарі до ролика артистка зазначила, що робота над проєктом тривала понад п'ять років.

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Візуальна автобіографія Rihanna вмістила в себе знімки з особистого фотоархіву, які розповідають про її дитинство, перші гастрольні тури і найяскравіші моменти життя. Крім того, у фотокнизі будуть представлені кадри з оголеною співачкою, а також рідкісні знімки, які раніше не публікувалися.

Вартість The Rihanna Book складе 120 доларів. Книга надійде в продаж 10 жовтня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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