Rihanna показала, як готує свою фірмову страву

Співачка Rihanna, визнана найкращою моделлю-селебріті 2018 року, вирішила провести майстер-клас з готування у себе в Instagram.

Підписники Рі-Рі отримали покрокову інструкцію, як приготувати її фірмову страву – Chicken And Pasta A La Rihanna.

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Приготувати вечерю як у співачки досить просто. Для цього вам знадобляться маринована курка, червоний солодкий перець, перець чилі, цибуля, упаковка макаронів і тертий сир.

Як Rihanna готує свою фірмову пасту

Воду в каструлі треба довести до кипіння, додати трішки оливкової олії, сіль та макарони. Не забувайте помішувати, поки вони варяться.

Тим часом цибулю ріжемо на дрібні кубики, додаємо на сковороду разом з олією та тушкуємо на повільному вогні. Потім додаємо овочі, шматочки курки та продовжуємо помішувати.

Для соусу змішуємо гострий перець, французьку гірчицю і трохи олії. Можна додати і інші спеції за смаком. Змішуючи разом з сиром, можна додати трохи води, якщо паста стає занадто в'язкою. Готову страву розкладіть по тарілках і – вуаля! Вечеря в стилі Рі-Рі готова.

Перш ніж показати, як вона готує пасту, співачка пожартувала про вихід свого нового альбому. Не так давно її запитали в мережі, коли ж вийде платівка, на що Rihanna відповіла коротко: "2019". Тепер Рі-Рі відповідає на всі питання про реліз: "Вибачте, поганий зв'язок".

Ловіть фотоінструкцію:

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