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Схудла Ребел Вілсон показала нове фото: шикарно виглядає

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Ребел Вілсон - фото 1
Ребел Вілсон / instagram

У травні 40-річна Ребел Вілсон проголосила 2020 роком здоров'я і поставила собі за мету: схуднути з 105 до 75 кг до кінця року. І ось актриса поділилася радісною новиною з шанувальниками в Instagram!

"Домоглася своєї мети в схудненні на місяць раніше! Попри те, що набагато важливіше не цифра на вагах, а здоров'я, мені треба було поставити собі конкретне завдання, і це була вага в 75 кг", – розповіла Ребел.

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Зараз зірка важить вже 74,6 кг.Фанати не залишилися байдужими до успіхів в боротьбі із зайвою вагою Вілсон і написали їй безліч коментарів зі словами підтримки: "Молодець, що досягла своєї мети! Ти виконала приголомшливу роботу для здоров'я", "Ти виглядаєш приголомшливо і так багато зробила для успіху!".

Схудла Ребел Вілсон показала нове фото: шикарно виглядає - фото 437380

Нагадаємо, що для досягнення бажаної ваги Ребел активно займалася спортом (комплекси з вагами, хайкінг, HIIT-тренування), а також перейшла на високобілкову дієту і змогла побороти емоційне переїдання, від якого страждала довгий час. Тепер голлівудським красуням доведеться посунутися, адже не схоже, що Ребел має намір зупинятися на досягнутому!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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