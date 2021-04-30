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Схудла Ребел Вілсон показала фото в білизні

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Ребел Вілсон - фото 1
Ребел Вілсон / instagram

41-річна Ребел Вілсон навесні 2020 року поставила для себе сміливу мету: максимально скинути зайву вагу. Дванадцять місяців по тому зірка похвалилася результатом!

Наразі актриса змінила кіномайданчик на телевізійну студію і працює ведучою шоу POOCH PERFECT. У перервах між записами програм (і зміною екранних нарядів) Вілсон влаштувала пікантну фотосесію в роздягальні.

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Артистка позувала в темному напівпрозорому боді з корсетом. Зірка уклала волосся голлівудськими локонами і зробила мінімальний макіяж.

Екстремально схудла Ребел вперше знялася в білизні в повний зріст, даючи можливість шанувальникам розглянути зміни у фігурі і вражаючі результати схуднення. Актриса часто ділиться в соціальних мережах фотографіями зі своїх тренувань. Щоб досягти бажаного результату, артистка найняла особистого тренера.

Схудла Ребел Вілсон показала фото в білизні - фото 457523

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