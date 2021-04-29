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Дружина Позитива у відвертому відео підтвердила чутки про розлучення
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Ексдружина Олексія Завгороднього (Позитив) дизайнерка Анна Андрійчук в новому випуску реаліті-шоу Дівчата рулять, заявила, що їй складно було прийняти факт розлучення після 13 років спільного життя, вісім з яких подружжя прожили у шлюбі.
Чутки про їх розставання ходили вже давно, але пара не коментувала цю інформацію.
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Однак, Анна вирішила порушити мовчання і на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала ролик, в якому зізналася, що вони з Позитивом більше не чоловік і дружина. Успішна бізнесвумен розповіла, що довгий час набиралася сили, щоб заявити про це і дуже переживала. "Я більше не хочу ховатися, приховувати. Я хочу жити повноцінним життям", – зазначила вона.
За словами Андрійчук, усвідомивши, що їх з чоловіком стосунки закінчилися, вона спершу зазнала розчарування. При цьому ексдружина артиста не уточнила причини розлучення.
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