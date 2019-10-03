Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Схудла на 20 кг: у мережі спливли знімки Насті Каменських 10-річної давності

  • 41
Настя Кменських - фото 1
Настя Кменських / instagram

У мережі з'явилося архівне фото Насті Каменських, на якому видно разючу різницю у фігурі співачки. Шанувальники згадали, як виглядала красуня 10 років тому.

Популярна українська співачка Настя Каменських у свої 32 роки виглядає набагато краще, ніж коли їй було двадцять. Артистка схудла на 20 кг і стала носити відверті наряди. Тепер її апетитні форми зводять з розуму багатьох чоловіків. Але у мережі загадали, як виглядала зірка 10 років тому.

І ще: Леся Нікітюк звела з розуму мережу зухвалим образом у панчохах

Схудла на 20 кг: у мережі спливли знімки Насті Каменських 10-річної давності - фото 359220

Читайте також: Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 2846
Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
  • 28 вересня, 14:17
  • 291
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1796282
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз