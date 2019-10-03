Схудла на 20 кг: у мережі спливли знімки Насті Каменських 10-річної давності

У мережі з'явилося архівне фото Насті Каменських, на якому видно разючу різницю у фігурі співачки. Шанувальники згадали, як виглядала красуня 10 років тому.

Популярна українська співачка Настя Каменських у свої 32 роки виглядає набагато краще, ніж коли їй було двадцять. Артистка схудла на 20 кг і стала носити відверті наряди. Тепер її апетитні форми зводять з розуму багатьох чоловіків. Але у мережі загадали, як виглядала зірка 10 років тому.

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